Военные кинологи ЮВО отработали поиск мин в Армении

Камхуд, 20 января. Кинологи на российской военной базе в Армении приступили к тренировкам с собаками минно-розыскной службы.

Первые занятия проводятся для командиров частей, батальонов и их заместителей. Руководящему составу демонстрируют применение новых защитных средств «Дублон» и модернизированных миноискателей «Коршун» и ИПЛ-М. Саперы показывают порядок проведения поиска и обезвреживания взрывных устройств различного типа, на тренировках используются служебные собаки, средства инженерной разведки и беспилотные летательные аппараты. В учениях задействованы порядка 100 бойцов, 10 служебных собак и более десятка единиц специальной техники.