Сенатор Морозов: Действия ИГИЛ в Пальмире — косвенный удар по России

Боевики «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) уничтожили часть античного амфитеатра в древнем сирийском городе Пальмира. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Олегом Морозовым ситуацию вокруг Пальмиры и действия террористов.

По информации сирийских средств массовой информации, на данный момент неизвестно, насколько сильно разрушен исторический амфитеатр. Античный тетрапилон в древнем городе состоит из четырех массивных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформы наверну.

Напомним, боевики «Исламского государства» смогли захватить Пальмиру в декабре прошлого года, продвинувшись в сторону Хомса на 90 километров. Была создана реальная угроза авиабазы сирийской авиации Т-4, в районе которой до сих пор вспыхивают ожесточенные боестолкновения.

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«Связан ли этот акт с концертом Валерия Гергиева в Пальмире? Я думаю, нет. Все-таки концерт далеко выходит за рамки политики. Это был гуманитарный жест. Мы показывали, что для современного мира важны эти духовные ценности. Связано ли это с действиями американской коалиции? Думаю, да, напрямую. Потому что сама по себе Пальмира, при всей ее важности для человеческой цивилизации, не имеет для исламистов никакого значения как картографическая точка. Находится она под контролем боевиков или нет, не имеет большого значения. Но сам факт того, что террористов перестали волновать американские атаки, поскольку они больше не испытывают напряжение со стороны коалиции, говорит о том, что у боевиков появилась возможность маневра. И наиболее уязвимой и незащищенной точкой стала Пальмира. Поэтому был нанесен по ней удар», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, все, что сейчас происходит в Пальмире, — отражение античеловеческого облика «Исламского государства». Террористы уничтожают эти святыни для того, чтобы продемонстрировать свою ненависть ко всему остальному миру, инородной культуре, к сирийскому народу. И, конечно, отметил Олег Морозов, это косвенный удар по России.