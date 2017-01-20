Ленивые лабораторные мыши развеяли миф о похудении в спортзале

Вашингтон, 20 января. Тренировки в спортзале не всегда могут помочь желающим похудеть. К такому выводу пришли американские ученые после ряда опытов на лабораторных мышах.

В рамках исследования специалисты заставляли лабораторных мышей заниматься спортом днем, а потом предоставляли полную свободу действий. Оказалось, что грызуны после интенсивной нагрузки становились пассивными и весь остаток дня просто лежали в клетке и грызли морковку.

Именно поэтому команда медиков заявила, что походы в спортзал не могут стать главным средством для борьбы с лишним весом. Кроме того, эксперты отметили, что после тренировки человек может потерять всего лишь 3% веса от общей массы тела.

