Медведев утвердил план поддержки экономики с акцентом на социальной сфере

Москва, 20 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план поддержки экономики России на 2017 год.

Как рассказал Медведев, перечень мероприятий утвержден по итогам двух совещаний, прошедших 10 и 17 января. Он призван обеспечить стабильное социально-экономическое развитие в РФ в текущем году.

Председатель правительства поручил разработать дополнительные меры по развитию социальной сферы.

По мнению премьера, правительство должно принять меры по поддержке сферы образования, занятости, рынка лекарств, а также отдельных отраслей экономики, включая сельское хозяйство.

Ранее Медведев оценил запас прочности бюджета РФ на 2017-2019 годы.