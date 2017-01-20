Аллилуйя деньгам: как новая песня Gorillaz поможет пережить президентство Трампа

Первый за целых семь лет молчания трек Gorillaz, в котором выступил лауреат музыкальной премии Mercury Prize Бенджамин Клементин, вышел в сеть в самый подходящий для этого день — прямо перед инаугурацией Дональда Трампа. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи Hallelujah Money: Gorillaz’s anti-Trump track puts a playful spin on dark times (Аллилуйя деньгам: новая песня Gorillaz поможет пережить президентство Трампа), опубликованной порталом Independent.

Власть и жадность будут постоянными темами 2017 года благодаря кумовству в кругах миллионеров, расширения которого при администрации Трампа боятся многие. Учитывая это, возвращение Gorillaz с их убийственным треком Hallelujah Money весьма своевременно.

Главную роль в клипе взял на себя лауреат премии Mercury Prize Бенджамин Клементин — он исполняет соло, а также появляется в видеоряде на заднем фоне. А фон этот подозрительно напоминает позолоченный лифт небоскреба «Трамп Тауэр», принадлежащий 45-ому президенту США. Благодаря зеленому экрану позади певца появляются убийцы-клоуны, рисованные радуги и члены Ку-клукс-клана в белых одеждах. На протяжении всего видео положение камеры ни разу не меняется, певец стоит и не двигается с места.

Своим баритоном Клементин клеймит «огромную стену» Дональда Трампа несбыточной мечтой, сравнивая ее с «единорогом», а в некоторых частях голос Дэймона Албарна спрашивает его: «Мы по-прежнему люди? Как мы узнаем? Как мы мечтаем? Как мы полюбим?». Песня пронизана чем-то средним между оптимизмом — верой в то, что удастся избежать самых ужасных прогнозов президентства Трампа и опасением, что происходящие сейчас события могут пошатнуть нынешние основы человечества. Тема «денег» играла решающую роль в предвыборной кампании Трампа. Каким-то образом этому безумно богатому человеку, которого некоторые обвиняют в уклонении от налогов, а другие называют за тот же самый подвиг «умным», удалось убедить простых американцев, что он понимает их тяготы жизни. Будто в трансе повторяя фразу «Аллилуйя, деньги!», Клементин и Gorillaz показывают, что, по их мнению, именно этот мотив преобладает сейчас в политике.

В своей первой за семь лет песни Gorillaz показали с помощью музыки и сбивчивого ритма ту неопределенность, которой сейчас охвачен внешний мир. Это не противоядие или лекарство, скорее размышления. Целью критики в песне является большой бизнес, показывается, как низко человечество может пасть, если все будет продолжаться по нисходящей спирали. Но это сообщение представлено в присущей группе сбалансированной манере, сочетая в себе некий страх и двусмысленность.