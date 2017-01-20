Дамаск, 20 января. Координатор гуманитарных программ ООН в Сирии Али аз-Заатари призвал решить проблему подачи питьевой воды в Дамаск как можно скорее.

«Само по себе перекрытие источника поступления воды является антигуманным актом. Наша обязанность как Организации Объединенных Наций — поддержать шаги по политическому урегулированию, которые должны предотвратить такие проблемы», — заявил Али аз-Заатари.

Подача питьевой воды в Дамаск была прервана из-за боев в районе Айн аль-Фиджа. Террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в конце прошлого года вывели из строя трубопровод, снабжающий Дамаск питьевой водой.

20 января власти Сирии договорились о прекращении огня с бандформированиями в долине Вади-Барада, одним из условий соглашения является допуск технических бригад в Айн-эль-Фиджи.