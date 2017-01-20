Задержан педофил, развращавший школьницу в соцсети в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Петербургская полиция задержала мужчину, развращавшего 13-летнюю школьницу через социальную сеть. Как стало известно, 21-летний извращенец на протяжении месяца пытался склонить девочку к половым отношениям.

Кроме того, подозреваемый угрожал опубликовать интимные фотографии девочки в случае отказа. В отношении педофила было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Понуждение к действиям сексуального характера». В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Как сообщал телеканал «360», в Сергиевом Посаде неработающего москвича ударил ножом в квартире ранее судимый мужчина. Как стало известно, мужчины поругались после распития алкоголя.