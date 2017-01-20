Заполненный топливом бензовоз перевернулся на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Порядка четырех тонн топлива вылилось на проезжую часть Кольцевой автодороги после того, как там перевернулся бензовоз, сообщили в управления ГИБДД по Ленинградской области.

Авария произошла около 11 часов утра. На 88-м километре КАД перевернулся бензовоз. Следом в спецтехнику врезался автомобиль «Лада».

К счастью, пострадавших в инциденте нет, однако на проезжую часть вылилось около четырех тонн топлива. На данный момент две полосы дороги перекрыты. Движение транспорта на этом участке затруднено, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

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