Ученые назвали территории, которые исчезнут с лица земли из-за Всемирного потопа

Вашингтон, 20 января. Уровень воды в мировом океане в ближайшее время может подняться до катастрофической отметки, что грозит затоплением прибрежных зон материков и островов. К такому выводу пришла группа ученых из США и Ирландии, которая проанализировала геологические мерки.

Причиной этих изменений является глобальное потепление. Выяснилось, что на сегодняшний день на планете установилась та же температура, что и 116-129 тыс. лет назад. Тогда уровень океана был на 6-9 метров выше современного, а это значит, что в скором времени вода вновь начнет пребывать за счет таяния полярных льдов. Данное исследование было опубликовано в журнале Science.