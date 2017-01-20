Задержанного в Испании Лисова подозревают в разработке «банковского трояна»

Мадрид, 20 января. Задержанный по запросу ФБР Станислав Лисов подозревается в разработке «трояна» NeverQuest, который обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам пользователей и финансовых учреждений.

Как рассказали представители Гражданской Гвардии Испании, с помощью вируса мошенники могли похитить учетные банковские данные.

В ведомстве считают, что поймали «одного из самых важных российских хакеров, разыскиваемых США». Россиянину предъявлено обвинение в компьютерном взломе и мошенничестве с использованием электронных средств. Сумма причиненного им ущерба, по данным правоохранительных органов, достигает 5 миллионов долларов.

Напомним, Лисова задержали в аэропорту Эль Прат города Барселоны. Он собирался улететь из Испании в другую европейскую страну. Расследование в отношении программиста было начато еще в 2014 году. Следователи считают его автором вредоносной программы NeverQuest, более известной как «банковский троян».