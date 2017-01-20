Героиня сцены изнасилования в «Викинге» сразу после премьеры осталась без жениха

Москва, 20 января. Актриса Александра Бортич, героиня сцены изнасилования в нашумевшем фильме «Викинг», рассталась со своим женихом сразу после премьеры картины, в канун Нового года.

Бортич удалила из своего профиля в Instagram совместные фотографии с 24-летним Ильей Маланиным, с которым встречалась около трех лет. Пара много путешествовала вместе, у них даже имелась общая собака. Бортич и Маланин познакомились в 2013 году на съемках фильма «Неуловимые», где исполнили главные роли. Сообщалось, что влюбленные уже готовятся к свадьбе, однако что-то пошло не так.

Актриса подтвердила СМИ разрыв с Маланиным, оставив в секрете подробности.

Зрители также запомнили Бортич по эротической сцене в фильме «ДухLess». также она известна триумфальным пересечением Моховой улицы на лошади в неглиже.

Напомним, в российский прокат «Викинг» вышел 26 декабря 2016 года, а мировая премьера состоялась 6 января 2017 года. Фильм существует в двух вариантах - 12+ и 18+ (в полной версии есть сцены сексуального насилия). В одной из них юную Рогнеду, роль которой исполнила Бортич, насилует на глазах родителей князь Владимир (Данила Козловский).