Российская туристка скончалась после ДТП в Таиланде

Бангкок, 20 января. В одной из больниц на острове Пхукет в Таиланде скончалась российская туристка, ранее попавшая в аварию. По информации местной полиции, 13 января 29-летняя женщина была сбита мотоциклистом в тот момент, когда она переходила проезжую часть.

Согласно приведенным данным, пострадавшая была госпитализирована, несколько дней за ее жизнь боролись медики. В российскую дипмиссию также поступила информация о ЧП с российской туристской.

Виновник аварии — местный житель — также был задержан полицией. Его обвинили в неосторожном вождении, повлекшим за собой гибель человека.

Как сообщало агентство Ura.ru, ранее российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому после получения серьезной травмы, был 15 января доставлен из Таиланда в Москву.