НАТО следит за передвижением группы кораблей ВМФ России в Средиземноморье

Лондон, 20 января. Командование ВМС НАТО отслеживает все данные о продвижении российской авианосной ударной группировки в западном Средиземноморье.

Как сообщили в командовании ВМС Альянса, российский флот является очень боеспособным, именно поэтому к нему приковано столь пристальное внимание. Наблюдение за российскими кораблями будет продолжаться на всем пути следования группировки к родным берегам. Сейчас слежением занимается испанский патрульный корабль «Касадора», над районами нахождения группировки совершают полеты разведывательные самолеты Испании и США. В дальнейшем за передвижением российских кораблей будут следить ВМС Великобритании, Норвегии и других стран Североатлантического альянса.