FAN-TV Лента новостей
Дамаск в 2013 году уничтожил свои склады с химоружием — Асад
Политика

Дамаск в 2013 году уничтожил свои склады с химоружием — Асад

Сегодня 13:57
68

Дамаск в 2013 году уничтожил свои склады с химоружием — Асад

Дамаск, 20 января. Правительство Сирии не применяло оружие массового поражения, в том числе химическое, против собственного народа, заявил лидер Сирии Башар Асад в интервью японскому телеканалу TBS.

По словам Башара Асада, использовать оружие массового поражения против собственного народа неприемлемо с точки зрения морали.

«Я опровергаю полностью все заявления, которые возникли благодаря западным сочинениям, связанным с Сирией, которые являются частью демонизации сирийского правительства и армии»,  — сказал президент Сирии.

Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием, сегодня у страны нет запасов данного вида вооружений. Асад напомнил, что в 2013 году США препятствовали попыткам Сирии пригласить делегацию ООН, «так как они знали, что прибудь эксперты в Сирию, то они легко найдут неопровержимые доказательства, что террористы применили хлор против нашей армии».

комментарии
Таисия Григорьева
#сирия #башар асад
Новости партнеров
Эксклюзив

Так ли страшен Трамп, как его «малюет» Чубайс, или Зачем нагнали ужас в Давосе

Сегодня 14:20
60

Инаугурация Трампа. Текстовая трансляция

Сегодня 14:19
91

Прощай, Минск-2: что ждет Украину после инаугурации Трампа

Сегодня 14:18
128

Сенатор Морозов: Действия ИГИЛ в Пальмире — косвенный удар по России

Сегодня 13:55
98

Соловьев про фейерверк «Соединенные Штаты России»: Вау, всем 20 капель валерьяны

Сегодня 13:48
285
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу прибыл с визитом в Республику Татарстан

14:26

Слежку за «бывшими» в соцсетях ученые объяснили духовной связью

14:22

Из-за закрытия Roshen в Липецке безработица вырастет в 1,5 раза

14:20

Так ли страшен Трамп, как его «малюет» Чубайс, или Зачем нагнали ужас в Давосе

14:20

Инаугурация Трампа. Текстовая трансляция

14:19

Прощай, Минск-2: что ждет Украину после инаугурации Трампа

14:18

Ученые нашли неожиданную связь между весом отца и полом будущего ребенка

14:14

Лукашенко унял панику «свядомых» из-за «отстойника» для мигрантов в Белоруссии

14:12

Спасатели обнаружили выживших в погребенном под снегом отеле в Италии

14:11

Военные кинологи ЮВО отработали поиск мин в Армении

14:10

Медведев оценил эффективность системы «Платон»

14:05

Дамаск в 2013 году уничтожил свои склады с химоружием — Асад

13:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу прибыл с визитом в Республику Татарстан
Читать
Закрыть