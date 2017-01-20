Дамаск, 20 января. Правительство Сирии не применяло оружие массового поражения, в том числе химическое, против собственного народа, заявил лидер Сирии Башар Асад в интервью японскому телеканалу TBS.

По словам Башара Асада, использовать оружие массового поражения против собственного народа неприемлемо с точки зрения морали.

«Я опровергаю полностью все заявления, которые возникли благодаря западным сочинениям, связанным с Сирией, которые являются частью демонизации сирийского правительства и армии», — сказал президент Сирии.

Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием, сегодня у страны нет запасов данного вида вооружений. Асад напомнил, что в 2013 году США препятствовали попыткам Сирии пригласить делегацию ООН, «так как они знали, что прибудь эксперты в Сирию, то они легко найдут неопровержимые доказательства, что террористы применили хлор против нашей армии».