Новости Новороссии: Киев обвинил Донбасс в обстреле Широкино, ВСУ обстреляли юг ДНР во время визита ОБСЕ

Новороссия, 20 января. Киевские силовики вели огонь по селу Коминтерново на юге ДНР во время инспекции замглавы ОБСЕ Александра Хуга. Украинская сторона распространяет дезинформацию об обстрелах подразделениями республик Донбасса позиций ВСУ. Игорь Плотницкий поздравил жителей Крыма с Днем республики.

Представители ОБСЕ и СЦКК попали под пули ВСУ

Украинские военнослужащие открыли огонь по населенному пункту Коминтерново на юге Донецкой народной республики во время инспекции заместителя главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга.

По информации представителя в командовании ДНР, подразделения ВСУ обстреливают территорию села Коминтерново, расположенного в Новоазовском районе на юге республики, из тяжелых минометов калибра 82 мм. Огонь ведется с направления позиций украинской армии вблизи населенного пункта Водяное.

При этом в данный момент в Коминтерново находятся замглавы ОБСЕ Александр Хуг, российские офицеры из совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и представители оперативного командования ДНР. Таким образом, зафиксирован очередной факт нарушения украинской стороной режима прекращения огня.

Напомним, ранее в администрации поселка Еленовка сообщили, что киевские силовики обстреляли автобус Донецк-Докучаевск. Огнем ВСУ была ранена мирная жительница. Женщина получила осколочные ранения и была срочно госпитализирована.

Киев пытается исказить ситуацию на линии фронта в Донбассе

Украинские СМИ распространили предоставленную командованием ВСУ дезинформацию о том, что военнослужащие народных республик Донбасса 19 раз за минувшие сутки нарушили установленный режим прекращения огня.

По информации сотрудников штаба так называемой АТО в Донбассе, накануне республиканские силы вели огонь по позициям киевских силовиков на нескольких направлениях. Утверждается, что военные подразделения ДНР и ЛНР использовали в ходе обстрелов гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Под ударами оказались окрестности Широкино, Гнутово, Авдеевки, Луганского и Новозвановки, утверждает источник в ведомстве.

Кроме того, украинские СМИ активно тиражируют данные дезинформирующие сообщения, представляя гражданам Украины противоположную ситуацию на линии фронта.

Напомним, ранее в штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что военнослужащие ВСУ обстреляли населенный пункт Калиновка в окрестностях Дебальцево из 82-мм минометов. Заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин накануне заявил о 71 факте нарушения украинской стороной режима тишины. По его данным, киевские силовики вели огонь по окраинам Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, а также по селу Саханка на юге республики.

Александр Хуг намерен встретиться с Захарченко

Как сообщил начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен встретиться с лидером республики Александром Захарченко.

Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ планирует обсудить с Александром Захарченко вопрос разминирования участка трассы между южным селом Коминтерново и Мариуполем. Данный вопрос будет вынесен на повестку в рамках будущей встречи, рассказал Руслан Якубов.

Он также пояснил, что проведение работ по разминированию территории возможно после согласования с лидером республики и главой оборонного ведомства ДНР. После того как решение будет принято, саперные подразделения республиканских сил смогут приступить к операции по разминированию немедленно.

Плотницкий поздравил Крым с Днем республики

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил главу Крыма Сергея Аксенова и жителей полуострова с Днем республики, назвав решение крымчан вернуться в состав России «судьбоносным».

В своем поздравлении Плотницкий отметил, что после распада Советского Союза Крымская республика мужественно вступила в период безвременья. Кроме того, полуостров неоднократно оказывался в центре межнациональных и социальных конфликтов. Тем не менее, крымчане смогли достойно ответить на всевозможные вызовы исторического времени и сохранить мир и согласие.

Глава ЛНР также подчеркнул, что принятое в 2014-м году в результате референдума решение о присоединении бывшей украинской автономной республики к России определило дальнейший путь Крыма и открыло массу возможностей для его всестороннего развития.

Напомним, недавно в Крыму по приглашению Русской общины полуострова побывали делегации из народных республик Донбасса. К ним также присоединились лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.