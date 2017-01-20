Энергетический вопрос: Минск намерен найти альтернативу российской нефти

Минск, 20 января. Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что Минск «ничего не скрывает от людей». По мнению белорусского лидера, катастрофы нет, однако стоит подумать над альтернативными вариантами замещения сокращения поставок российской нефти.

Как пишет RT на русском, данный вопрос обсуждался властями еще в конце 2016 года. По данным Лукашенко, некоторые новые методики уже были испытаны на практике при доставке нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее стало известно, что РФ сократит поставки нефти в Белоруссию в 4,5 млн тонн до 4 млн тонн в первом квартале.