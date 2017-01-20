Госдума ратифицировала соглашение с Анкарой по строительству «Турецкого потока»

Москва, 20 января. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между Турцией и Россией о строительстве двух ниток газопровода «Турецкий поток».

Соглашение призвано гарантировать сокращение транзитных рисков и выполнением обязательств российской стороны по поставкам газа в страны Европейского союза и в Турцию после 2019 года. Документ будет действителен в течение 30 лет. Кроме того, предусмотрена возможность пролонгации на пятилетние периоды.

Как говорится в пояснительной записке, поставки только по первой нитке газопровода обеспечат российскому бюджету ежегодное поступление 750 млн долларов экспортных пошлин.