Инаугурация Трампа. Текстовая трансляция

Сегодня в Вашингтоне проходит 20 января церемония инаугурации Дональда Трампа, после которой республиканец официально вступит в должность президента США. Событие, которое соберет политический бомонд Америки, привлекает к себе внимание всего мира. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию инаугурации.

День инаугурации начнется для Трампа рано — в 16 часов 30 минут по Москве. В это время он вместе со своей семьей и будущим вице-президентом Майком Пенсом отправится в церковь напротив Белого дома. После этого его ждет чаепитие в самом Белом доме и поездка уже непосредственно на церемонию. В 20 часов Трамп произнесет присягу, а потом и инаугурационную речь, которая продлится почти полчаса. Пресс-секретарь Трампа уже назвал ее «личным и искренним выражением взглядов президента на Соединенные Штаты».

Такое масштабное событие должно пройти без проблем: именно поэтому в Вашингтоне организованы крайне серьезные меры безопасности. Автомобильное движение будет перекрыто на сотне улиц, также введены ограничения на полеты в районе американской столицы. В охране церемонии будут задействованы порядка 28 тысяч сотрудников полиции, Секретной службы и разных других правоохранительных структур.‬ Все эти меры — как на случай пробуждения террористов, так и активных протестов, направленных против ряда неоднозначных высказываний Трампа. Десятки самых разных групп общества всерьез намерены сорвать церемонию.