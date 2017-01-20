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Соловьев про фейерверк «Соединенные Штаты России»: Вау, всем 20 капель валерьяны
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Соловьев про фейерверк «Соединенные Штаты России»: Вау, всем 20 капель валерьяны

Сегодня 13:48
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Соловьев про фейерверк «Соединенные Штаты России»: Миру пора успокаиваться

Пользователи американских социальных сетей высмеяли курьезную ситуацию, которая произошла во время праздничного салюта в честь инаугурации Дональда Трампа. Они в шутку заподозрили Москву в причастности к образованию надписи «Соединенные Штаты России» — United States of Russia, USR. Однако гражданам пора уже успокаиваться в вопросе «русских хакеров», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев.

Напомним, залпы праздничного салюта должны были образовать слово USA (Соединенные Штаты Америки), однако вместо этого получилась аббревиатура, напоминающая USR. И пользователи предположили, что это означает United States of Russia (Соединенные Штаты России). Некоторые даже активно начали использовать соответствующий хэштег.

«О нет! Россия хакнула фейрверки на инаугурации!» — вторит этому автору Irrational Explorer.

Свое мнение насчет произошедшего курьеза высказал Владимир Соловьев, однако он был более сдержан, чем потрясенные очередным доказательством длинных рук Москвы американцы, и заявил, что это уже больше напоминает какую-то истерику.

«Пора Соединенным Штатам Америки по социальным сетям «Новопассит» или валерьяну пускать… Пока не очень понятна технология проникновения информации с клавиш и экранов в головы, но то, что гражданам пора успокаиваться, очевидно. Это уже становится какой-то шизофренией, хотя, с другой стороны, когда читаешь о том, как «российские хакеры» оплачиваются пенсионерами и пенсионными перечислениями нашим бывшим гражданам в США, то понимаешь: вааау. Вместе с гражданами медикаменты надо давать американским спецслужбам, 20 капель валерьяны им было бы в самый раз. Это шизофрения», — подчеркивает ведущий.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев надеется, что власти США никак не отреагируют на произошедшее, поскольку сама ситуация выходит за рамки разумного.

«А власти никак не будут реагировать на ситуацию, потому что есть же пределы человеческой глупости, шпиономании и подозрительности. Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Когда CNN на полном серьезе показывает фильм о том, что во время инаугурации убьют Трампа, это уже настолько за пределами всяческих норм морали и журналистской этики, что просто беда. Так что пусть внимательно смотрят в зеркало», — заключил Соловьев.

Как напоминает Газета.ru, салют перед предстоящей инаугурацией нового президента состоялся накануне, 19 января. Дональд Трамп со своей семьей прибыл в Вашингтон, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях и никак не отреагировал на произошедшее. По крайней мере, пока никаких заявлений от него не поступало.

комментарии
Сергей Чемеков
#дональд трамп #владимир соловьев
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