Боевики покидают ряды ИГИЛ из-за атак на святыни мусульман

Дамаск, 20 января. Рядовые боевики «Исламского государства» противились решению главарей ИГ взорвать мусульманские святыни в Саудовской Аравии. Об этом рассказал воевавший на стороне террористов в Сирии Абу Абдала, покинувший ряды запрещенной в России группировки.

По его словам, он вышел из организации из-за плана руководства ИГ о проведении террористических актов в мусульманских святынях Саудовской Аравии во время прошлого месяца Рамадана. Он отмечает, что не все боевики приняли эту идею.

«Командование ИГ долго обсуждало этот план, однако в итоге он было принято, и руководство это решение классифицировало его как «обыденное». Они планировали уничтожить мусульман, «подвесить их на покрывале Каабы», потому что, по их словам, в уничтожении небольшой горстки мусульман не было ничего постыдного», — рассказал Абдала в интервью арабскому новостному порталу Mawsua.

Как сообщалось ранее, сегодня боевики ИГ взорвали часть римского амфитеатра в Пальмире.

По данным агентства SANA, террористы уничтожили фасад римского амфитеатра — одной из главных достопримечательностей древнего города. Кроме того, они разрушили и тетрапилон (руины здания с четырьмя входами, - прим. ФАН).