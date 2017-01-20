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Нижегородский живодер был единственным участником аукциона на отлов животных
Общество

Нижегородский живодер был единственным участником аукциона на отлов животных

Сегодня 13:20
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Нижегородский живодер был единственным участником аукциона на отлов животных

Нижний Новгород, 20 января. Нижегородский живодер Алексей Ляхманов, два года безжалостно уничтожавший собак, был единственным участником аукциона на отлов животных, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Источник ФАН в администрации Дзержинска рассказал, что контракт с ООО ЭБС заключался не только в 2016, но и в предыдущий год. А  других желающих заключить подобный контракт в городе просто не нашлось.

ООО ЭБС, чьим гендиректором был Алексей Ляхманов, оказалась единственной организацией в районе, которая полностью соответствовала представленным требованиям и выразила желание осуществлять деятельность по отлову и надзору за бездомными собаками.

В администрации утверждают, что никаких претензий к исполнителю контракта за все это время не возникало. Договор с фирмой был заключен в полном соответствии с законодательством, все необходимые документы и отчеты Ляхманов предоставлял вовремя, а проверки давали исключительно положительный результат. Тревогу забили зоозащитники, которые в конце 2016 года нашли на окраине Нижнего Новгорода настоящий концлагерь для собак.

В неотапливаемом помещении на бывшей нефтебазе находилось 22 собаки при смерти и 200 мертвых собак, кошек и даже обезьяна. Сейчас директора передержки-концлагеря судят. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал организовать доследственную  проверку администрации, заключившей контракт с ООО ЭБС.

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Алексей Громов
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