ЛНР насчитала в Донбассе 300 «жаждущих крови» иностранных наемников ВСУ

Луганск, 20 января. Более 300 иностранных наемников в составе ВСУ приехали в Донбасс для убийства людей, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

Анащенко обратил внимание, что командование ВСУ восполняет нехватку личного состава в Донбассе за счет иностранных наемников.

«Генштаб ВСУ продолжает прибегать к услугам зарубежных наемников и националистических бандформирований, которые, в свою очередь, едут в зону «АТО» исключительно с целью получения наживы, утоления жажды крови и убийства людей», — констатировал представитель ЛНР.

По данным народной милиции, более 300 иностранных наемников находятся в различного рода формированиях ВСУ в так называемой зоне АТО.

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