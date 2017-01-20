Взрыв произошел в сауне одного из торговых центров Подмосковья

Москва, 20 января. Взрыв прогремел в помещении сауны на первом этаже офисно-развлекательного центра в подмосковных Люберцах, на Красной улице.

Выбиты четыре бетонные плиты, здание частично обрушено. Два человека госпитализированы с ожогами. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«На первом этаже этого здания функционирует сауна. По предварительной версии, именно там взорвался газовый баллон», — рассказал глава Люберецкого района Владимир Ружицкий.

В момент ЧП, к счастью, посетителей в сауне не было, пострадали лишь сотрудники. Выясняется, легально ли работала данная сауна.