Ирак: у боевиков ИГИЛ в Мосуле нашли американские системы связи

Мосул, 20 января. Подразделения правительственной армии Ирака обнаружили американские системы связи в мечети, которую боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» использовали в качестве штаб-квартиры.

Как передает новостной канал «Аль-Маядин», устройство представляет собой современное военное средство связи, выпущенное в США. С помощью оборудования осуществляется связь с беспилотниками на дециметровых волнах (ДМВ). Находка были расположена на крыше самого высокого здания в Мосуле. Оно обеспечивало покрытие сетью всех устройств террористической организации.

Официального ответа на вопрос о том, как эти устройства попали в руки террористов, на данный момент нет.