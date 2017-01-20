Пальмира: ИГ за две недели уничтожило несколько исторических памятников

Дамаск, 20 января. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» уничтожили часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон, состоящий из четырех колонн, на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира.

Как передает государственное телевидение в Сирии, полностью разрушен фасад театра. Изменения на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО регистрируют также спутники.

По предварительным данным, достопримечательности были разрушены в период с 26 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.

Напомним, в марте 2016 года правительственный войска Сирии при поддержке российских военнослужащих освободили Пальмиру от боевиков ИГИЛ. С тех пор экстремисты не прекращали попыток наступления на населенный пункт, но были отбиты. 12 декабря 2016 года в министерстве обороны России рассказали, что боевики оставили Пальмиру и заняли позиции на подступах к городу.

Как ранее писало издание «Дни.ру», президент Сирии Башар Асад назвал причину повторного нападения боевиков ИГ на Пальмиру.