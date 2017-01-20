Вдове погибшего в Алеппо военнослужащего вручили Орден Мужества в Приамурье

Благовещенск, 20 января. В Белогорске Амурской области вдове погибшего в Алеппо военнослужащего Никиты Шевченко был вручен Орден Мужества, сообщили в пресс-службе городской области.

Супруга погибшего в Сирии военнослужащего пришла на вручение вместе с четырехлетним сыном. Церемония началась с выноса государственного флага России и боевого знамени артиллерийской бригады.

Временно исполняющий обязанности командующего 35-й Армией полковник Павел Шейнеман вручил ей и сыну Орден Мужества.

«Указом президента РФ «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга», Никита Шевченко награжден Орден Мужества посмертно», — отметили в пресс-службе.

Читайте также: Сирия новости 20 января 7.00: ВКС РФ прикрывают САА в Хомсе, саперы САА приступили к разминированию Хазмары в Восточной Гуте