Взломавший Facebook российский хакер получил рекордный гонорар

Москва, 20 января. Руководство Facebook выплатило российскому хакеру рекордный гонорар за найденную уязвимость. От соцсети россиянин Андрей Леонов получил 40 тыс. долларов.

На ошибку Леонов наткнулся случайно, когда тестировал сторонний сервис. Изучив обнаруженную уязвимость, он предоставил подробный отчет по ней техподдержке Facebook. Специалисты устранили ошибку в ноябре минувшего года, отблагодарив россиянина 40 тыс. долларов.

Как уточняет Lenta.ru, ошибку Леонов нашел в программном обеспечении сети, которая с помощью специальной картинки давала возможность запуска на ее серверах произвольного кода. Для этого необходимо было воспользоваться уязвимостью в утилите ImageMagick, используемой для быстрого масштабирования и конвертации изображений в ленте новостей Facebook.

Известно, что Леонов вот уже второй год работает специалистом по безопасности в компании SEMrush. Кроме того, является активным пользователем блог-платформы для хакеров Hackerone.

