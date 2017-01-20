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Росгвардия получит партию новых бронетранспортеров
Россия

Росгвардия получит партию новых бронетранспортеров

Сегодня 13:26
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Росгвардия получит партию новых бронетранспортеров

Москва, 20 января. Национальная гвардия РФ получит на вооружение партию новых бронетранспортеров БТР-82В, предназначенных для выполнения спецзадач.

Первая партия бронетехники поступит в распоряжение Росгвардии во второй половине 2017 года, всего планируется закупить пять машин, сообщают в ведомстве. БТР-82В является глубокой модернизацией БТР-80 с полной заменой ходовой части и внутренних агрегатов. Также бронетранспортеры обладают повышенной огневой мощью, мобильностью и защищенностью. В варианте, предлагаемом Росгвардии, основным видом вооружения является 14,5 миллиметровый пулемет КПВТ.

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Алексей Громов
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