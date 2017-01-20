Новости Сирии: ужас в Пальмире, главарь «Аль-Каиды» убит в Идлибе, США вредят в Дейр-эз-Зоре

Новости Сирии, 20 января. Смерть и разрушения в Пальмире, главарь «Аль-Каиды» убит в Идлибе, де Мистура мечется между Женевой и Астаной, США мутят воду в Дейр эз-Зоре.

Катастрофа в Пальмире

Страшные новости приходят из сирийского города Пальмира, в декабре прошлого года повторно захваченного боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Сообщается, что террористы ИГ возобновили массовые казни в древнем амфитеатре Пальмиры, находящемся под охраной ЮНЕСКО.

По данным сирийских правозащитников, массовые казни прошли в среду в том самом знаменитом амфитеатре, где 5 мая прошлого года выступил с концертом симфонический оркестр Мариинского театра Санкт-Петербурга под управлением Валерия Гергиева.

Казни также проводились и в окрестностях амфитеатра. Сообщается, что боевики ИГИЛ казнили всех подряд — учителей, захваченных в плен военнослужащих сирийской армии, повстанцев из противостоящих исламистам группировок и т.д.

Кроме того, стало известно, что после проведения казней боевики ИГ взорвали часть римского амфитеатра в Пальмире. Таким образом, фактически под угрозой полного уничтожения находится один из важнейших памятников античности.

В настоящее время сирийская правительственная армия при поддержке ВКС РФ ведет наступление на позиции «Исламского государства» в пригородах Пальмиры, готовя плацдарм для операции по полному освобождению древнего города.

Уничтожение главаря «Аль-Каиды» в Идлибе

Соединенные Штаты заявили, что в ходе авиаударов американских ВВС по объектам ИГ в Сирии был уничтожен один из главарей запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида», сообщает Газета.Ru со ссылкой на сайт американского Минобороны.

Пентагон утверждает, что погибший террорист — это Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Туниси, который был ликвидирован 17 января в ходе операции возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Идлиб.

По данным американского военного ведомства, Буссадун активно помогал террористам при проведении военных операций, а также был связан с террористическими группировками, готовящими массовые теракты в Европе и других странах. Буссадун прибыл в Сирию в 2014 году, до этого он жил в странах Европы и Ближнего Востока, где поддерживал связи с экстремистами, утверждают в Пентагоне.

Де Мистура мечется между Женевой и Астаной

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура готов возглавить делегацию ООН в Астане по межсирийскому урегулированию, одновременно он надеется добиться разморозки переговорного процесса в Женеве.

Так, стало известно, что де Миcтypa уже приглашен на переговоры по сирийскому урегулированию, которые пройдут в Астане 23 января. Сообщается, что новый генсек ООН Антониу Гyтeppeш поручил де Миcтypе возглавить делегацию ООН на переговорах.

В то же время, по словам де Мистуры, он бы хотел, чтобы ко времени возобновления переговоров в Женеве, которые намечены на 8 февраля, сирийская оппозиция смогла сформировать единую делегацию для начала прямых переговоров с правительством Башара Асада.

США мутят воду в Дейр эз-Зоре

В то же время, как пишет газета «Известия» в статье «Астана забуксовала», подготовка к переговорам в столице Казахстана по межсирийскому урегулированию проходит на фоне продолжающихся боестолкновений в Сирии и резких заявлений ряда сторон.

«Достаточно посмотреть на события в Дейр эз-Зоре, — отметил в беседе с корреспондентом издания депутат сирийского парламента Алан Бакри, — и станет понятно, что эскалация насилия, к которой не могли не приложить руку США, направлена на то, чтобы помешать проведению переговоров в Астане».

Как отмечает издание, в последние дни боевики ИГ ведут наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор.

По словам Алана Бакри, Вашингтон, несмотря на ранее прозвучавшие миролюбивые заявления, не поддерживает политическое урегулирование кризиса в Сирии, поэтому, возможно, присутствие американских представителей в Астане многим не понравится.