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Названа причина взрыва в сауне в Люберцах
Происшествия

Названа причина взрыва в сауне в Люберцах

Сегодня 13:16
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Названа причина взрыва в сауне в Люберцах

Москва, 20 января. Из двух пострадавших при взрыве газового баллона в помещении люберецкой сауны госпитализирован только один человек. Скорая доставила его больницу им. Ухтомского, где он помещен в ожоговое отделение.

Известно, что к медикам за помощью обратились двое пострадавших: 39-летний Николай В. и 30-летняя Елена В.

«Женщину после осмотра отпустили, она отказалась от госпитализации, а мужчина направлен в больницу. Предварительная причина хлопка баллона – неправильная эксплуатация», — сообщил источник в полиции.

Всего эвакуировано было три десятка человек. Сейчас эксперты выясняют точные причины детонации.

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Названа причина взрыва в сауне в Люберцах
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