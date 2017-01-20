Названа причина взрыва в сауне в Люберцах

Москва, 20 января. Из двух пострадавших при взрыве газового баллона в помещении люберецкой сауны госпитализирован только один человек. Скорая доставила его больницу им. Ухтомского, где он помещен в ожоговое отделение.

Известно, что к медикам за помощью обратились двое пострадавших: 39-летний Николай В. и 30-летняя Елена В.

«Женщину после осмотра отпустили, она отказалась от госпитализации, а мужчина направлен в больницу. Предварительная причина хлопка баллона – неправильная эксплуатация», — сообщил источник в полиции.

Всего эвакуировано было три десятка человек. Сейчас эксперты выясняют точные причины детонации.