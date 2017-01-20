Дамаск, 20 января. Многие страны, в том числе Россия, Китай и Иран, финансово помогут в реконструкции Сирии после разрушительных действий боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), заявил лидер Сирии Башар Асад в интервью японскому телеканалу TBS.

«Многие страны начали обсуждение реконструкции Сирии, и они намерены помочь нам своими финансовыми ресурсами», — заявил президент Сирии.

По словам Башара Асада, многие покинувшие родину из-за войны сирийцы, намерены вернуться и восстановить дома при помощи своих средств, а также «при поддержке наших друзей России, Китая и Ирана».