Медведев поздравил режиссера и сценариста Хотиненко с юбилеем

Москва, 20 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера, актера и сценариста Владимира Хотиненко с 65-летием.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства. Председатель Кабмина РФ отметил яркую индивидуальность и талант режиссера и сценариста. По его мнению, он тонко чувствует время и умеет передавать дух эпохи. Медведев подчеркнул, что работы Хотиненко вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Особо отметил премьер экранизацию романа Федора Достоевского «Бесы», драмы «Макаров» и «Мусульманин», исторические фильмы «Гибель империи» и «1612».

Медведев добавил, что режиссер умеет правдиво рассказать о человеческих судьбах, о добре и зле, о вере и прощении. Поэтому все его фильмы находят отклик у зрителей.