Дамаск, 20 января. США помогли боевикам террористической организации «Исламское государство» захватить сирийскую Пальмиру, заявил президент САР Башар Асад.

Асад заявил, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) была создана руководством США. Он добавил, что после этого экстремистов финансировали власти Турции.

«Мы не можем ожидать искренней борьбы с ИГ от Турции и США, — заключил Асад. — Последним самым ярким примером является атака на Пальмиру, совершенная несколько недель назад».

Лидер Сирии убежден, что Пальмира была вновь захвачена ИГИЛ при поддержке США, так как боевики «под наблюдением американских беспилотников пришли со стороны пустыни и захватили Пальмиру».

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