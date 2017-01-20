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Минфин раскрыл данные о дефиците бюджета России в 2016 году
Экономика

Минфин раскрыл данные о дефиците бюджета России в 2016 году

Сегодня 13:45
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Минфин раскрыл данные о дефиците бюджета России в 2016 году
Москва, 20 января. Министерство финансов РФ оценило дефицит бюджета России в минувшем году. По данным министерства, этот показатель за период с января по декабрь 2016 года составил 2,967 трлн рублей, 3,5% ВВП.

При этом в Минфине отметили, что по прогнозам дефицит бюджета России ожидался на уровне 3,9% ВВП. Кроме того, в ведомстве сообщили о поступлении в федеральный бюджет 13,459 трлн рублей доходов. Расходы бюджета за отчетный период составили 16,426 трлн рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что дефицит федерального бюджета страны в 2016 году составил 3,56% ВВП.

 
 

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Ярослава Замысловатова
#антон силуанов
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