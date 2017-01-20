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Ирак: ИГИЛ готово отправить на смерть 150 детей
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Ирак: ИГИЛ готово отправить на смерть 150 детей

Сегодня 12:42
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Ирак: ИГИЛ готово отправить на смерть 150 детей

Дубай, 20 января. Представитель иракского политического блока «Государство закона» сообщил, что боевики ИГИЛ похитили 150 детей, чтобы сделать из них смертников.

Иракский политик рассказал, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) похитили 150 детей в поселении Таль-Афар, который находится в провинции Найнава. Террористы насильно рекрутировали несовершеннолетних в ячейку «Львята Халифата». После жесткой подготовки и психологической обработки исламисты намерены использовать их для того, чтобы организовывать теракты против мирных жителей и военнослужащих с применением заминированных автомобилей и поясов смертников.

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Алексей Громов
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