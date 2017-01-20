Россияне рассказали, сколько денег потратили на новогодние праздники

Москва, 20 января. Россияне, празднуя Новый год, на сей раз потратили на 17% больше денег, чем в прошлый раз. При этом значительная часть соотечественников предпочла остаться на праздниках дома. Это выяснили исследователи ВЦИОМ.

Оказалось, в этом году сумма средних расходов на празднование выросла на 17% (с 12 148 до 14 192 рублей). Оказалось, что в среднемна подарки ушло 5 295 рублей, на новогодний стол — 4 810 рублей, на гуляния, рестораны, поездки — 4 087 рублей.

Среди популярных подарков у россиян лидируют парфюмерия, косметика и бижутерия (27%), но Новый год не мог бы обойтись без конфет и спиртного (25%), а также милых сувениров и безделушек (15%), открыток с деньгами в качестве подарка (12%), нарядной одежды и обуви (11%), сообщает Телеканал 360.

35% респондентов сообщили, что ходили в гости, 23% предпочли прогулки на природе, 27% провели праздники дома.