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Российские ученые предложили спрятать культурное наследие человечества на Луне
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Российские ученые предложили спрятать культурное наследие человечества на Луне

Сегодня 12:30
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Российские ученые предложили спрятать культурное наследие человечества на Луне

Москва, 20 января. Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН предлагают спасти объекты культурного наследия от войн, терроризма, природных и техногенных катастроф, спрятав их на Луне.

Согласно докладу российских ученых, накопленное человечеством культурное наследие подвергается многочисленным рискам. Исследователи считают, что Земля является не самым безопасным местом для таких объектов.

Поэтому специалисты предложили использовать в качестве хранилища Луну. По мнению экспертов, спутник Земли станет гигантским музеем и одновременно сейфом.

При этом ученые не называют сроки, в которые может быть осуществлен этот проект. Конкретных технических решений пока также не представлено.

Ранее ученые объяснили, почему Луну можно считать младшей сестрой Солнечной системы. 

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Алия Шарафутдинова
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