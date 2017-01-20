Стала известна предварительная причина смерти арбитра КХЛ Кадырова

Санкт-Петербург, 20 января. Стала известна предварительная причина смерти 47-летнего уфимского хоккейного арбитра Рафаэля Кадырова, который уже почти полгода лечился от астроцитомы третьей степени.

Кадырову была назначена химиотерапия. Вчера в уфимском центре Рафаэль Разимович проходил очередной сеанс, и, по предварительной информации, у него не выдержало сердце.

У Рафаэля Кадырова остались два сына, старшему 18, младшему — всего пять лет. КХЛ окажет помощь его семье. Сегодня в Уфе состоится матч звезд КХЛ, а завтра все желающие смогут проститься с Кадыровым.

Гражданская панихида пройдет на территории старого стадиона на улице Зорге в Уфе с 10.30 до 12.00.