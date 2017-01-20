«Соединенные Штаты России» захватили небо Вашингтона

Вашингтон, 20 января. В небе над Вашингтоном во время салюта вместо аббревиатуры USA появилась USR. Американцы пошутили, что это обозначает Соединенные Штаты России.

Вокруг смены власти в США разгораются новые скандалы, которые не миновали даже фейерверк в Вашингтоне. Вместо запланированной аббревиатуры USA над городом засветилась USR.

Американцы в социальный сетях расшифровали это как United States of Russia — Соединенные Штаты России. После этого пользователи Интернета не удержались пошутить о том, что это так называемые знаменитые «российские хакеры» взломали салют, передает RT на русском.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая отметила, что акция протеста с участием голливудских звезд около небоскреба «Трамп тауэр» напоминала фальшивую трагикомедию.