Новый помощник Шойгу займется перспективным военным строительством

Москва, 20 января. Новый помощник министра обороны РФ Сергея Шойгу генерал Александр Галкин может заняться вопросами перспективного военного строительства или вооружения и военной техники, считают военные эксперты.

Так, по словам полковника запаса Виктора Мураховского, как правило, помощники министра обороны занимаются отдельными поручениями и направлениями, «которые для министра важны и интересны». Галкину, по его мнению, могут вверить направление «перспективного военного строительства» или вопросы вооружения и военной техники. Кроме того, он может заняться вопросами фундаментальных разработок или военно-патриотического движением.

«Круг очень широкий. По крайней мере, те помощники министров, которых я знаю, работают именно по такой схеме», — рассказал Мураховский в интервью «Газете.ру».

Ранее сам Шойгу высказал убеждение, что Галкин будет успешно выполнять служебные обязанности, в этом ему помогут «опыт, знания и организаторские способности».

Напомним, Галкин командовал войсками Южного военного округа. ЮВО он возглавил в декабре 2010 года. Был награжден медалью «За возвращение Крыма».

