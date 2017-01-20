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Новый помощник Шойгу займется перспективным военным строительством
Россия

Новый помощник Шойгу займется перспективным военным строительством

Сегодня 12:36
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Новый помощник Шойгу займется перспективным военным строительством

Москва, 20 января. Новый помощник министра обороны РФ Сергея Шойгу генерал Александр Галкин может заняться вопросами перспективного военного строительства или вооружения и военной техники, считают военные эксперты.

Так, по словам полковника запаса Виктора Мураховского, как правило, помощники министра обороны занимаются  отдельными поручениями и направлениями, «которые для министра важны и интересны».  Галкину, по его мнению, могут вверить направление «перспективного военного строительства» или вопросы вооружения и военной техники. Кроме того, он может заняться вопросами фундаментальных разработок или военно-патриотического движением.

«Круг очень широкий. По крайней мере, те помощники министров, которых я знаю, работают именно по такой схеме», — рассказал Мураховский в интервью «Газете.ру».

Ранее сам Шойгу высказал убеждение, что Галкин будет успешно выполнять служебные обязанности, в этом ему помогут «опыт, знания и организаторские способности».

Напомним, Галкин командовал войсками Южного военного округа. ЮВО он возглавил в декабре 2010 года. Был награжден медалью «За возвращение Крыма».
 

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Ярослава Замысловатова
#сергей шойгу #александр галкин
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