Шойгу посетил уральский завод, где чинят вертолеты для миссии ВКС РФ в Сирии

Екатеринбург, 20 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил завод на Урале, на котором ремонтируют вертолеты для осуществления миссии ВКС РФ в Сирии.

В рамках визита на Урал министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил цветы к памятнику маршала Жукова в Екатеринбурге, а затем направился на Уральский завод гражданской авиации, сообщает «URA.RU».

Генерал армии Сергей Шойгу побывал в сборочном цехе УЗГА. Министру продемонстрировали детали для беспилотников. В экскурсии по предприятию министра сопровождал губернатор Свердловской области.

Есть информация, что данный завод специализируется на ремонте вертолетов Ми и Ка, предприятие получило крупный заказ на модернизацию боевых летательных машин, применяемой ВКС РФ в Сирии.