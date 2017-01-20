Орешкин в Давосе предрек блестящее будущее экономики России

Давос, 20 января. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозирует рост во всех отраслях российской экономики в 2017 году. Об этом министр заявил во Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, процесс восстановления экономики РФ начался еще в минувшем году. При этом рост, как отметил Орешкин, был довольно узкий и наблюдался только в отдельных отраслях. «В 2017 году мы ожидаем широкий рост, который затронет все отрасли, мы ожидаем инвестиций по всем направлениям», — заявил глава МЭР в интервью телеканалу RT.

Кроме того, Орешкин указал на укрепление рублевых активов. Теперь акцент сдвигается на инвестиции в российскую экономику, убежден он.

