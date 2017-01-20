Бойцы ВВО соревнуются в конкурсе «Мастер артиллерийского огня»

Владивосток, 20 января. В подразделениях Восточного военного округа стартовал отборочный этап международного армейского конкурса «Мастер артиллерийского огня-2017».

В соревновании примут участие более тысячи бойцов ВВО. Артиллеристы будут состязаться в стрельбе из миномета «Сани» калибра 120 миллиметров. Перед минометчиками поставлена задача поразить без предварительной подготовки три небронированные цели на дистанции до полутора тысяч метров. Из экипировки бойцам предоставляется карта, компас, радиостанция и бинокль. Лучшие стрелки примут участие во всероссийском этапе конкурса, победители второго этапа покажут мастерство стрельбы из миномета на Армейских международных играх-2017.