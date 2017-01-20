Обстановка на юге ДНР стабилизировалась — офицеры СЦКК

Донецк, 20 января. Российская сторона в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявила о стабилизации обстановки на южном участке фронта в Донбассе.

Об этом представитель СЦКК рассказал в ходе встречи с замглавой СММ ОБСЕ Александром Хугом.

В ходе инспекции в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР, представитель центра отметил, что за последние два дня в мариупольском направлении нарушения режима тишины не зафиксировано.

Напомним, на данный момент юг Донецкой народной республики проверяют делегация в составе российских экспертов, заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга и представителей оперативного командования ДНР.

Ранее сообщалось, что прифронтовой Мариуполь остался без света.