Не верю: российских политиков не убедила «трагикомедия» с участием Мура и Де Ниро

Москва, 20 января. Акция протеста с участием голливудских звезд около небоскреба «Трамп тауэр» на фоне ухода президента США Барака Обамы напоминала фальшивую трагикомедию, заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

Яровая подчеркнула, что в связи со сменой власти в США можно было наблюдать в последние дни все — слезы, истерики, гнев, растерянность. Однако она констатировала, что «во всем была фальшь».

«Уход Обамы с участием голливудских звезд стал настоящей трагикомедией», — заметила она.

Яровая назвала эту акцию звезд «завершающим постановочным актом голливудской политики». По ее словам, он показал истинное отношение Обамы и его сторонников к демократии.

«Клише двойных стандартов демократии администрации Обамы — это, по сути, политика обмана и антидемократии!» — заключила она.

Несколько тысяч человек, среди которых голливудские знаменитости, вышли на митинг Трампа накануне его инаугурации. В акции участвовали, в частности, актер Роберт Де Ниро и режиссер Майкл Мур.