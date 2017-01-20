Путин выразил соболезнования премьеру Италии в связи с трагедией в Абруццо

Москва, 20 января. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони в связи с гибелью людей из-за схода снежной лавины на отель в области Абруццо.

Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом со сходом лавины в горном массиве Гран-Соссо в Италии, в результате которого погибли постояльцы отеля «Ригопьяно ди Фариндола». «Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате схода лавины в области Абруццо», — говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Также российский лидер выразил слова сочувствия семьям погибших и пожелал, чтобы их не покинуло мужество в «этот тяжелый час». Отметим, что спасательная операция продолжается, 29 человек — постояльцы и персонал числятся пропавшими, тела четырех погибших уже извлечены из-под снега.