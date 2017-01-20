«Хезболла» и армия Сирии отбили у боевиков селение под Дамаском

Дамаск, 20 января. Подразделения ливанской «Хезболлы» и части сирийской армии установили контроль над селением Афра около Вади Барада.

Военные источники сообщают, что боевики после непродолжительных столкновений прекратили сопротивление, после этого частично сдались, а частично отступили в район долины Барада. Взяв поселение Афра, сирийские военные и ливанская «Хезболла» установили контроль над близлежащими высотами, что позволило получить огневое преимущество и блокировать несколько поселений в Вади Барада, которые сейчас захвачены боевиками. В данный момент Дамаск ведет переговоры с полевыми командирами о выводе исламистов из этого района.