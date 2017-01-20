Изрезанное тело пенсионера нашли в московской квартире

Москва, 20 января. В квартире на востоке Москвы обнаружено тело зарезанного 69-летнего пенсионера, рассказал источник в правоохранительных органах.

Специалисты установили, что смерть мужчины наступила примерно за час до прибытия полицейских. На теле обнаружены колото-резаные ранения.

«Поступила информация о том, что в квартире одного из домов по ул. Стромынка обнаружен труп. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями», — заявил источник, передает Агентство городских новостей «Москва».

Тело направлено в морг на исследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения тела.

Также в пятницу «URA.RU» сообщает об еще одном ужасном преступлении. Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве дочери. Есть подозрение, что он это сделал из желания отомстить бывшей жене.