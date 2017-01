Обама напоследок обратится в Конгресс с просьбой закрыть тюрьму в Гуантанамо

Президент США Барак Обама обвинил Конгресс в неспособности закрыть тюрьму в Гуантанамо, а также большей заинтересованности в лоббировании своих интересов, чем экономии денег налогоплательщиков и сохранении национальной безопасности. Об этом информирует The Independent в материале «Президент Обама пишет «сильное» открытое письмо в Конгресс с просьбой закрыть тюрьму в Гуантанамо» (President Obama writes powerful open letter to Congress asking them to close Guantanamo Bay prison). ФАН предлагает вниманию читателей перевод этого материала.

Многие уже давно высказывают критику в адрес руководства этой тюрьмы на Кубе из-за нарушения в ней прав человека и распространения там пыточных практик, таких как, например, насильственное кормление. За два срока пребывания Обамы в Вашингтоне, округ Колумбия, количество заключенных значительно снизилось с почти 800 до 41 человека, 15 из которых президент уже помиловал.

На этой неделе Барак Обама выпустил из тюрьмы 10 человек, а еще четверо были освобождены ранее в этом месяце. Один заключенный из Йемена провел в Гуантанамо целых 14 лет, а ведь ему даже не были предъявлены обвинения в совершении какого-либо преступления.

«Ограничения, наложенные Конгрессом, которые мешают нам сажать задержанных – даже чтобы привлечь их к уголовной ответственности и посадить их на пожизненное – в США не имеют никакого смысла», — заявил Обама.

«Ни один человек не сбегал из наших тюрем строгого режима или военных тюрем, вообще никогда. Нет никакого объяснения, кроме политического, почему Конгресс настаивает на сохранении этого учреждения». Он сказал, что направил в Конгресс план, который поможет закрыть тюрьму, обеспечить безопасную передачу заключенных за рубеж, а также представил план открытия нового объекта для заключенных, по-прежнему представляющих угрозу для США.

«Гуантанамо противоречит нашим ценностям и подрывает наши позиции в мире, — пишет Обама, — уже давно пора завершить эту главу нашей истории». Многие республиканцы, в том числе избранный президент Дональд Трамп, выступают за сохранение этого учреждения.

Так, на митинге в начале этого года Трамп заявил: «Сегодня утром я наблюдал, как президент Обама говорил о Гуантанамо, да, Гуантанамо, которую, кстати, которую, кстати, мы оставим. Которую мы оставим … и мы собираемся заполнить ее плохими парнями, поверьте мне, мы собираемся заполнить ее».

Тюрьма в Гуантанамо была открыта 15 лет назад во время президентства Джорджа Буша, вскоре после теракта 11 сентября 2001 года, когда были взорваны башни-близнецы.