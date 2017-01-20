Олег Царев: Roshen закроется, а украинский бизнес в России останется

Липецкая фабрика компании Roshen закрывается. Об этом говорится в пресс-релизе компании, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. Известно, что полная остановка и консервация запланированы на апрель этого года. Будет ли Порошенко продавать свой бизнес,и как будут развиваться экономические отношения России и Украины дальше? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Понятно, что в компании связали приостановку деятельности с политическими и экономическими причинами известного рода. Странно, что они почему-то не мешали Roshen раньше. Хотя те же показатели были далеко не на высоте. Начиная с 2013 года, производство фабрики сократилось в три раза. Как раз после того момента, как Роспотребнадзор запретил экспорт украинской продукции Roshen на территорию нашей страны. Упало производство — начались массовые сокращения персонала. В штате оставалось порядка семи сотен сотрудников, которые уже догадывались о своей участи.

Дошло до того, что в апреле 2015 года на имущество фабрики был наложен арест: руководство заподозрили в отмывании 180 миллионов рублей бюджетных средств, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Эти темные дела сделали продажу липецкого филиала невозможной.

«Не думаю, что Порошенко когда-либо хотел избавиться от фабрики, иначе это произошло бы давно. Если наложен арест, формально вы не можете продать здание или сооружение, но никто вам не мешает продать пакет акций компании и поменять собственника. Это прибыльный бизнес, особенно на фоне того, что ситуация в экономике на Украине ухудшается, и в этом году эта тенденция только продолжится. А в России экономика стабильная, растет спрос, поэтому продавать бизнес Петр Алексеевич не хочет. Он в первую очередь бизнесмен, а во вторую — политик. Сначала деньги, потом власть. Он просто использовал политику для того, чтобы стать богаче», — комментирует спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Читайте по теме: Корпорация Roshen объяснила, почему закрывает фабрику Порошенко в Липецке​

Президент Украины долгое время открещивался от своего бизнеса в России и всем говорил, что передал компанию в трастовое управление Rothschild Trust, поскольку не нашел прямых покупателей.

«Несмотря на политические реалии, Россия имеет достаточно большие активы на Украине. В свое время я видел цифры, что общая сумма инвестиций, которую вложили российские компании в экономику Украины, составляет более 30 миллиардов долларов. Банковская система Украины держится на местных дочках российских банков, которые и выдали кредитов и инвестиций на обозначенную сумму. Все время слышны разговоры, что они собираются покинуть украинский рынок, но, тем не менее, никто свои активы не выводит. На этот год запланировано новое вливание денежных средств. Каждый год российские банки увеличивают свою долю до трех миллиардов долларов. После майдана уже влили шесть миллиардов, и планы на этот год не изменились. В свою очередь, цифр относительно украинского бизнеса в России я не знаю, но я все время встречаю выходцев из Украины, которые здесь занимаются бизнесом и добились больших успехов. Так что Roshen — не единственная ниточка, связывающая Россию и Украину в торговом отношении», — продолжает Царев.

Корпорация Roshen является крупным производителем кондитерских изделий, включая в себя фабрики в Киеве, Мариуполе, Кременчуге и Виннице (тут их даже две), два масло-молочных комбината в Винницкой области, фабрику в литовской Клайпеде и даже фабрику в Венгрии.